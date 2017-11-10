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Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини: «Гвардиолизм уничтожил целое поколение защитников»

Кьеллини: «Гвардиолизм уничтожил целое поколение защитников»
Eurosport

52 мин. назадИзменено 10 мин. назад

Из-за Пепа все хотят атаковать.

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини возложил на Хосепа Гвардиолу ответственность за отсутствие деградацию игроков обороны.

«Мне кажется, что гвардиолизм уничтожил целое поколение защитников. Они думают о том, как организовать атаку, найти свободное пространство, но не умеют держать соперников.

Итальянская традиция игры от обороны славилась великими защитниками, умеющими опекать соперника. Италии нужны сильные нападающие, чтобы вернуться на вершину. Но и настоящие защитники тоже необходимы», – сказал Кьеллини Fox Sports Italia.

  • 10 ноября Италия сыграет на выезде со Швецией в первом стыковом матче за попадание на ЧМ-2018.

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