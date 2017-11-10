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Златан Ибрагимович: «Не вернусь в сборную Швеции – без меня на ней меньше давления»

Ибрагимович: «Не вернусь в сборную Швеции – без меня на ней меньше давления»
Eurosport

1 час назад

36-летний бомбардир допустил, что без него национальной команде даже лучше.

Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович исключил возможность возвращения в сборную Швеции в случае ее попадания на ЧМ-2018.

«Я не думаю о сборной Швеции или чемпионате мира. Меня заботит мое скорейшее возвращение. Моя история с национальной командой окончена. Возможно, я мог бы сделать для нее большее, возможно, – нет, но эта история подошла к концу.

Будет здорово, если Швеция попадет на ЧМ. Сейчас, когда меня нет в команде, сборная играет с меньшим давлением. К ней предъявляется меньше ожиданий. Когда я был в команде, от нее ждали побед на чемпионате мира или Евро.

Мне кажется, что без меня все изменилось. Команда играет без напряжения, потому что ей нечего терять. Если бы я прислушался к своему эго, то сказал бы, что со мной Швеция безусловно была бы сильнее.

Но сборная играет хорошо. Она заняла второе место в сложной группе и получила шанс сыграть в стыках. Сила этой команды в сыгранности», – сказал Ибрагимович Sky Sport Italy.

  • 10 ноября Швеция примет Италию в первом стыковом матче.

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