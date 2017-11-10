Лютый подкат двумя ногами игрока сборной Швейцарии, который чудом отделался желтой

Начало стыкового матча Северная Ирландия – Швейцария было ознаменовано спорным решением румынского рефери Овидиу Хацегана.

На 6-й минуте защитник швейцарской сборной Фабиан Шер, даже не пытаясь сыграть в мяч, чуть не оторвал ноги Стюарту Далласу, но судья ограничился предупреждением.

Матч закончился победой Швейцарии со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет в Базеле 12 ноября.

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