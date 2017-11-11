«Тебе платят 10 миллионов, заткнись и работай». Рой Кин до сих пор всех ненавидит и уничтожает

11 лет назад с футболом закончил один из самых рьяных и безбашенных полузащитников мира – Рой Кин. Ирландец походил на головореза, способного глазом открыть бутылку пива, и играл в похожем стиле: соперники держались подальше от безумца.

Сейчас Кину 46, но живет он по старым принципам. Раньше Рой ломал карьеры, отрывая ноги на футбольном поле, теперь казнит неугодных в интервью и на пресс-конференциях.

Больше всего не повезло игрокам сборной Ирландии, потому что Кин – ассистент главного тренера. Суровый мужчина не терпит халтуры и держит высочайший уровень дисциплины. Когда Рой говорит, футболист слушает. Если не слушает – значит, не дорожит жизнью. Бывший полузащитник «МЮ» постарел лицом, но сохранил огонь внутри. Чтобы прочувствовать, достаточно заценить разжигающие цитаты.

Про Эдена Азара: «Если бы я играл с ним в одной команде, то выписывал бы пинки каждую тренировку. Кто-то из старших должен это делать, чтобы держать его в тонусе. Азар – талантливый мальчик, но иногда действует, как испорченный ребенок».

Эдену не поздоровится, если ирландца позовут в тренерский штаб сборной Бельгии.

Про менталитет победителей: «Когда я вижу, что клубы вроде «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед» довольны попаданием в топ-4, то мне противно, серьезно. Разве «Реал» или «Барселона» радовались бы такому достижению?»

Кин семь раз выиграл АПЛ с командой сэра Алекса Фергюсона.

Про гаджет репортера: «Чей это телефон? Он уже второй раз дребезжит. Нельзя выключить? Нельзя поставить на бесшумный? Ты так и будешь смотреть, как он звонит?»

Перед встречей с Роем проще оставить девайс дома.

Про лидерские качества: «Ты в большой беде, если игру с капитанской повязкой заканчивает Киран Гиббс. Если он твой капитан и лидер, если он тот самый парень, который должен всех сплотить, то у тебя огромные проблемы».

Ирландец семь лет капитанил в «Манчестер Юнайтед».

Про Жозе Моуринью: «Единственное, что меня на самом деле напрягает в Моуринью, это то, как он относится к критике. Тебе платят 8, 9 или 10 миллионов фунтов в год, так что сфокусируйся на работе. Не обращай ни на что внимание, заткнись и работай. Тебе за это щедро платят».

Три года назад Кин, работавший ассистентом в «Астон Вилле», чуть не врезал португальцу. Команда Жозе выигрывала 3:0, поэтому коуч намылился в раздевалку до финального свистка – Роя это оскорбило.

Про травмы: «Боишься получить повреждение – играй в шахматы. Это часть игры. То же самое в американском футболе, регби, херлинге. Когда выходишь на поле, то подписываешься на риск. Те, кто хотят стать футболистами, должны это понимать».

Только хардкор.

Про симуляцию: «Неважно, что на кону: пенальти или просто штрафной. Если бы кто-то из моей команды кувыркался по земле, изображая боль, я бы оттащил его в сторону и объяснил, что к чему. А на месте соперника в следующий раз снес бы по-настоящему».

Бей своих, чтобы чужие боялись – это точно про Кина.

Про любимчика: «Мне сразу понравился Роналду из-за отношения к делу. После первых тренировок я подумал: «Этот парень будет одним из лучших в мире». Криштиану было 17, но впахивал он как положено. Глядя на других игроков перед зеркалом, я бы подумал: «Ну и придурок». Но Роналду на самом деле красив».

Снисхождение Роя подарило миру новую суперзвезду.

Про «Манчестер Сити» Гвардиолы: «Мы знаем, что осенью трофеи не вручают, но «Ман Сити» играет просто невероятно. Они поймали волну, но как всегда могут сами все испортить. По-моему, у них это в крови».

Кин троллит не хуже Ибрагимовича.

Про причины неудач «Арсенала»: «Игроки «Арсенала» слишком повернуты на селфи. Вместо того, чтобы выиграть чемпионат, они беспокоятся о том, как выглядят их тело и прическа».

В сборной Ирландии такое невозможно.

Про трансферный рынок: «Взрывается мозг от того, за какие суммы сегодня покупают посредственных игроков. Осталось мало настоящих топ-футболистов, поэтому они стоят вообще космических денег. Ван Нистелрой или Бекхэм сейчас бы оценивались в миллиард фунтов, Гиггз – в 2 миллиарда. Я? 3,75 миллиона».

Самоирония – признак высокого интеллекта.

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