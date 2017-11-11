Нутелла и дерьмо. Почему Италия пролетит мимо чемпионата мира

Первая минута матча в Стокгольме. Шведский нападающий Берг выписал локтем в нос Бонуччи в итальянской штрафной, за что получил от судьи Чакыра всего лишь желтую. У итальянцев, как и в большинстве матчей отбора ЧМ-2018 не шла игра, поэтому они уцепились за Берга, как Дэниел Рэдклифф за тонкий стебелек в фильме «Джунгли», когда карабкался из болота. ФИФА ошиблась, отказавшись от видеоповторов в стыковых матчах, о чем кричат момент с Бергом и пенальти в ворота Северной Ирландии в пользу Швейцарии. Но это не отменяет уродливость пантомимы в исполнении итальянцев, не достойной звания четырехкратных чемпионов мира.

В истории «Скуадры адзурры» много моментов, когда команда выпутывалась из сложной группы или забивала на последних минутах, как в победном 2006-м. Тотти ввалил Австралии в плей-офф на 95-й минуте, хотя в том матче Италия играла отвратительно. Характер у команды всегда был на уровне, но на пути в Россию его оказалось мало. Тренер Вентура, чью кандидатуру неожиданно продавили в начале отбора несмотря на отсутствие в его послужном списке топ-клубов, всю квалификацию наигрывал старомодные 4-4-2. Дикость в условиях, когда все молодежные и юношеские сборные Италии используют 4-3-3. Итальянские домохозяйки давно убедились, что схема не работает, но только не Вентура.

Играть в два форварда – роскошь не только для современного футбола, но и нынешнего уровня итальянской полузащиты. В былые времена за десятку дрались, сегодня ее некому надевать – Пирло закончил, Бернардески еще не созрел, Де Росси не тянет, да и амплуа не то. Белотти и Иммобиле отличные нападающие, но очень зависимые – именно поэтому у Чиро не получилось в Германии и Испании, а в «Лацио» он перезапустил карьеру. Против шведов пару итальянских форвардов отсекли от остальной команды на первых же минутах, и Вентура не придумал, как что-то изменить.

Весь отбор в Италии нападают на тренера за игнор много забивающего в «Валенсии» Дзадзы и фактурного Пелле. Критика справедлива, но лишь отчасти – при используемой модели от них было бы столько же толку, как от брутальной бороды Де Росси, если где-нибудь на окраине Рима у него потребовали бы часы и бумажник. В конце квалификации однобокость и низкая результативность уже не удивляли. Последние три матча до поездки в Стокгольм итальянцы выиграли со счетом 1:0 у соперников, которых не должны замечать – Израиль, Албания и Македония.

Все сложилось в этом отборе не в пользу Италии. Олдскульный тренер, самое слабое поколение за последние 10, а может и 20 лет, отсутствие суперзвезды да и просто лидера в поле. Влияние Буффона, который теперь отдалился от рекорда – шесть раз на чемпионатах мира еще не играл никто – ограничивается лишь раздевалкой, в то время как команде нужны голы. Нынешний состав сборной характеризует яркое высказывание Рино Гаттузо при сравнении себя с Пирло: «Не сравнивайте нутеллу с дерьмом. Когда я смотрел на то, как играет Пирло, то каждый раз задумывался над сменой профессии».

Вполне вероятно, итальянцы допустили такую же промашку, как и немцы с французами в свое время – как показывает практика, застой случается из-за ошибок в процессе подготовки юношеских команд. В Италии более-менее продуктивна академия «Аталанты», но в других клубах не удается воспитать новых Тотти и Баджо. Итальянцы могут впервые с 1958 года, когда хозяйкой чемпионат мира была Швеция, пропустить финальную часть. Безусловно, для страны это будет трагедий, но без этой пощечины не придет понимание – что-то пошло не так и нужно менять подходы в работе.

Швеция – Италия – 1:0

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