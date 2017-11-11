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Леонардо Бонуччи: «Судья с характером сегодня удалил бы как минимум одного шведа»

Бонуччи: «Судья с характером сегодня удалил бы как минимум одного шведа»
Eurosport

57 мин. назад

Защитник сборной Италии остался недоволен работой Джюнейта Чакыра.

Леонардо Бонуччи высказался о работе бригады арбитров в стыковом матче ЧМ-2018 против Швеции (0:1).

«Спустя 30 секунд после начала матча Тойвонен сломал мне нос и должен быть удален. Что тут еще скажешь? Судья с характером сегодня удалил бы как минимум одного шведа.

Мы знали, что шведы будут играть через длинные передачи, поэтому не дали им создать много моментов. Но мы сами должны были быстрее перемещать мяч. В ответном матче на «Сан-Сиро» должны верить в себя до последнего», – заявил Бонуччи Football Italia.

  • Единственный мяч в матче забил швед Якоб Юханссон
  • Ответный матч пройдет в Италии 14 ноября.

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