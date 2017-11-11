«Цыганская ***** [вагина]». Жена игрока Северной Ирландии разбомбила судью – муж за нее извинился

Семья Корри Эванса вряд ли захочет вспоминать стыковой матч Северная Ирландия – Швейцария. На 57-й минуте румынский арбитр Овидиу Хацеган засчитал Эвансу игру рукой и поставил спорный пенальти, с которого был забит единственный гол.

После инцидента жена футболиста Лиза Эванс бомбанула в твиттере:

«Цыганская ***** [вагина] из Румынии. Полагаю, Северная Ирландия приютила кого-нибудь из его вонючих родственников. Неблагодарный ****** [чудила]. В любом случае только вперед».

Разумеется, вскоре скандальный твит был удален. Корри и сам после матча выражал недовольство судейством Хацегана, но за жену пришлось извиниться.

«От имени моей жены я бы хотел искренне извиниться за содержание и формулировки, содержавшиеся в опубликованных ею твитах.

Эти импульсивные высказывания не отражают ее точку зрения», – цитирует Эванса The Guardian.

Ответная игра Швейцария – Северная Ирландия пройдет в Базеле 12 ноября.

Все новости квалификации ЧМ-2018