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Тупейший навес ирландского дровосека внезапно трансформировался в опасный момент

Тупейший навес ирландского дровосека внезапно трансформировался в опасный момент
Eurosport

33 мин. назадИзменено 18 мин. назад

Джеймс Макклин удивил Данию.

На 38-й минуте отборочного матча ЧМ-2018 между Данией и Ирландией произошел очень неоднозначный момент.

Вингер Джеймс Макклин бежал по левому флангу и наудачу пнул мяч в сторону штрафной. Но подача ирландца поднялась свечой и почему-то не вышла за пределы поля – Макклин ускорился, принял мяч и прострелил в штрафную. Датчанам повезло – один из защитников блокировал удар.

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