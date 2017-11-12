Тупейший навес ирландского дровосека внезапно трансформировался в опасный момент

На 38-й минуте отборочного матча ЧМ-2018 между Данией и Ирландией произошел очень неоднозначный момент.

Вингер Джеймс Макклин бежал по левому флангу и наудачу пнул мяч в сторону штрафной. Но подача ирландца поднялась свечой и почему-то не вышла за пределы поля – Макклин ускорился, принял мяч и прострелил в штрафную. Датчанам повезло – один из защитников блокировал удар.

В первом стыковом матче Дания и Ирландия сыграли по нулям.

Ответная игра пройдет во вторник, 14 ноября. Букмекеры считают фаворитами этой игры Ирландию.

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