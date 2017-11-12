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Ирландские фанаты приветствовали посетителей Victoria's Secret и одобряли их покупки

Ирландские фанаты приветствовали посетителей Victoria's Secret и одобряли их покупки
Eurosport

16 мин. назад

Какие же они все-таки добряки.

Поклонники сборной Ирландии забавно проводили время перед стыковым матчем против Дании (0:0).

Фанаты окружили магазин женского белья Victoria’s Secret и радостно приветствовали каждого покупателя. После этого болельщики поднимали гул и просили людей показать, что именно они прикупили, после чего выдавали одобрительный залп.

  • Ирландия и Дания выявят участника ЧМ-2018 в ответной игре, которая состоится 14 ноября в Дублине.
  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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