Ирландские фанаты приветствовали посетителей Victoria's Secret и одобряли их покупки

Поклонники сборной Ирландии забавно проводили время перед стыковым матчем против Дании (0:0).

Фанаты окружили магазин женского белья Victoria’s Secret и радостно приветствовали каждого покупателя. После этого болельщики поднимали гул и просили людей показать, что именно они прикупили, после чего выдавали одобрительный залп.

Ирландия и Дания выявят участника ЧМ-2018 в ответной игре, которая состоится 14 ноября в Дублине.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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