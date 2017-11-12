Швейцария победила Северную Ирландию и вышла на ЧМ-2018

Хозяева вышли на газон «Санкт-Якоб Парка» в том же составе, что и три дня назад в Белфасте. Тренер североирландцев Майкл О'Нил сделал четыре замены по сравнению с первой игрой.

Британская сборная организовала стартовый навал и за 90 секунд встречи создала больше моментов, чем за 90 минут первого матча. Но швейцарцы спокойно перехватили инициативу и придумали несколько эпизодов у ворот Майкла Макговерна. За 45 минут обе команды мячей не забили.

После перерыва сборные не поменяли ничего в игре, дождь на стадионе ухудшал состояние газона, это мешало футболистам комбинировать низом. Тренер О'Нил сделал первые замены только на 74-й минуте. Он выпустил 23-летнего новичка национальной команды Джермейна Джонса и не добился от него забитых мячей. Хозяева спокойно сохранили преимущество игры в Белфасте – 0:0.

В первом матче Швейцария победила Северную Ирландии с помощью спорного пенальти – 1:0.

Швейцарцы стали 27-м участником чемпионата мира-2018.

Хозяева не проигрывают в домашних матчах с разницей в два мяча с сентября 2014 года.

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