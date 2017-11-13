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Никлас Бендтнер: «********[классной] первая игра против Ирландии не получилась»

Бендтнер: «********[классной] первая игра против Ирландии не получилась»
Eurosport

53 мин. назад

Нападающий не стеснялся выражений при описании домашнего стыкового матча.

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер поделился эмоциями от первого стыкового матча ЧМ-2018 против сборной Ирландии.

«Я бы хотел сыграть в матче, который будет захватывающим, но иногда вы вынуждены принять то, что он складывается по-другому. Мы должны отдать должное ирландцам за то, как они выполнили свою стратегию. Они отлично сыграли в обороне, не то что в атаке.

Перед игрой мы видели файеры и все такое, но сам матч получился немного унылым. ********[классной] игра не получилась», – заявил Бендтнер Independent.

  • Первая игра между Данией и Ирландией завершилась нулевой ничьей.
  • Ответная игра состоится 14 ноября в 22:45 (мск) на стадионе «Авива» в Дублине.

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