Никлас Бендтнер: «********[классной] первая игра против Ирландии не получилась»

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер поделился эмоциями от первого стыкового матча ЧМ-2018 против сборной Ирландии.

«Я бы хотел сыграть в матче, который будет захватывающим, но иногда вы вынуждены принять то, что он складывается по-другому. Мы должны отдать должное ирландцам за то, как они выполнили свою стратегию. Они отлично сыграли в обороне, не то что в атаке.

Перед игрой мы видели файеры и все такое, но сам матч получился немного унылым. ********[классной] игра не получилась», – заявил Бендтнер Independent.

Первая игра между Данией и Ирландией завершилась нулевой ничьей.

Ответная игра состоится 14 ноября в 22:45 (мск) на стадионе «Авива» в Дублине.

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