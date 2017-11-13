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Никлас Бендтнер: «********[классной] первая игра против Ирландии не получилась»
Нападающий не стеснялся выражений при описании домашнего стыкового матча.
Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер поделился эмоциями от первого стыкового матча ЧМ-2018 против сборной Ирландии.
«Я бы хотел сыграть в матче, который будет захватывающим, но иногда вы вынуждены принять то, что он складывается по-другому. Мы должны отдать должное ирландцам за то, как они выполнили свою стратегию. Они отлично сыграли в обороне, не то что в атаке.
Перед игрой мы видели файеры и все такое, но сам матч получился немного унылым. ********[классной] игра не получилась», – заявил Бендтнер Independent.
- Первая игра между Данией и Ирландией завершилась нулевой ничьей.
- Ответная игра состоится 14 ноября в 22:45 (мск) на стадионе «Авива» в Дублине.
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