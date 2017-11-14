Швеция оставила Италию без ЧМ-2018

По сравнению с первой игрой тренер итальянцев Джанпьеро Вентура сделал три замены – Джорджиньо, Флоренци и Габбьядини вышли вместо Де Росси, Верратти и Белотти.

На 19-й минуте получил травму и покинул поле Якоб Юханссон. До перерыва у сборной Италии Маттео Дармиан и Андреа Бардзальи играли рукой в своей штрафной, но арбитр Матео Лаос не поставил пенальти. Также рефери пропустил момент с падением Марко Пароло у ворот шведов.

После перерыва на 63-й минуте Вентура выпустил Андреа Белотти и Стефана Эль-Шаарави, добавил на 76-й Федерико Бернардески и перевел сборную на схему с четырьмя форвардами. Но ни один из атакующих игроков не забил и не вытащил Италию на чемпионат мира в Россию. Шведы удержали ничью и попали на турнир – 0:0.

В первом стыковом матче сборная Швеции победила благодаря голу Якоба Юханссона – 1:0.

Сборная Швеции стала 29-м участником чемпионата мира-2018.

Италия пропустит ЧМ впервые с 1958 года. На большие турниры «Скуадра Адзурра» не пробилась впервые за 25 лет.

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