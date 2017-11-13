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Итальянские фанаты освистали гимн Швеции, и тогда Буффон похлопал соперникам в знак уважения

Итальянские фанаты освистали гимн Швеции, и тогда Буффон похлопал соперникам в знак уважения
Eurosport

49 мин. назадИзменено 35 мин. назад

ДжиДжи – великий футболист и мужчина.

Фанаты сборной Италии неуважительно повели себя перед стыковым матчем ЧМ-2018 против Швеции: поклонники «скуадры адзурры» освистали гимн соперника.

Единственный, кто проявил уважение к шведам – Джанлуиджи Буффон. Сразу после гимна голкипер похлопал соперникам в качестве извинения за действия фанатов.

  • После первого тайма команды играют вничью – 0:0. По оценкам букмекеров, Италия – фаворит этого матча.
  • Шведы выиграли в домашнем матче (1:0) и владеют преимуществом по сумме двух встреч.
  • Джанлуиджи Буффон объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2017/18.

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