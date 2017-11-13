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Итальянские фанаты освистали гимн Швеции, и тогда Буффон похлопал соперникам в знак уважения
ДжиДжи – великий футболист и мужчина.
Фанаты сборной Италии неуважительно повели себя перед стыковым матчем ЧМ-2018 против Швеции: поклонники «скуадры адзурры» освистали гимн соперника.
Единственный, кто проявил уважение к шведам – Джанлуиджи Буффон. Сразу после гимна голкипер похлопал соперникам в качестве извинения за действия фанатов.
- После первого тайма команды играют вничью – 0:0. По оценкам букмекеров, Италия – фаворит этого матча.
- Шведы выиграли в домашнем матче (1:0) и владеют преимуществом по сумме двух встреч.
- Джанлуиджи Буффон объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2017/18.
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