Итальянские фанаты освистали гимн Швеции, и тогда Буффон похлопал соперникам в знак уважения

Фанаты сборной Италии неуважительно повели себя перед стыковым матчем ЧМ-2018 против Швеции: поклонники «скуадры адзурры» освистали гимн соперника.

Единственный, кто проявил уважение к шведам – Джанлуиджи Буффон. Сразу после гимна голкипер похлопал соперникам в качестве извинения за действия фанатов.

После первого тайма команды играют вничью – 0:0. По оценкам букмекеров, Италия – фаворит этого матча.

Шведы выиграли в домашнем матче (1:0) и владеют преимуществом по сумме двух встреч.

Джанлуиджи Буффон объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2017/18.

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