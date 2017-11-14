Getty Images
Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в сборной Италии
Спасибо за все, легенда!
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в национальной команде после непопадания на ЧМ-2018 в России.
«Это была моя последнияя игра за сборную. Извините меня. Извините нас», – заявил Джанлуиджи в послематчевом интервью.
- Буффон выступал за сборную Италии с 1997 года.
- Джанлуиджи провел за команду 175 матчей.
- В 2006 году Буффон выиграл с национальной командой золото чемпионата мира.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте