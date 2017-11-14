Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в сборной Италии

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в национальной команде после непопадания на ЧМ-2018 в России.

«Это была моя последнияя игра за сборную. Извините меня. Извините нас», – заявил Джанлуиджи в послематчевом интервью.

Буффон выступал за сборную Италии с 1997 года.

Джанлуиджи провел за команду 175 матчей.

В 2006 году Буффон выиграл с национальной командой золото чемпионата мира.

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