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Шведы сошли с ума, празднуя выход на чемпионат мира, и разнесли студию «Евроспорта»
А до этого они сделали то же самое со сборной Италии.
После финального свистка, оставившего ДжиДжи Буффона без чемпионата мира, футболисты сборной Швеции поспешили разделить радость с журналистами «Евроспорта», работавшими около поля.
Десяти секунд им хватило, чтобы перевернуть комментаторскую стойку и едва не сорвать прямой эфир. На помощь журналистам пришел стюард, попытавшийся вытащить пострадавших из-под завалов.
- Сборная Швеции стала 29-м участником чемпионата мира-2018.
- Италия пропустит ЧМ впервые с 1958 года. На большие турниры «Скуадра Адзурра» не пробилась впервые за 25 лет.
- По окончании матча Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в сборной.
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