Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи и Даниэле де Росси завершили карьеру в сборной

Первым о завершении международной карьеры после невыхода на чемпионат мира-2018 объявил Джанлуиджи Буффон. Следом за ним это сделали еще три игрока.

«У нас много молодых ребят, которым в течение следующих нескольких лет понадобятся такие же любовь и поддержка фанатов, которые были у нас сегодня на «Сан-Сиро». Италия начнет новый путь с Марко Верратти и другими парнями, родившимися в 90-х годах, которые созреют к следующему Евро», – сказал Кьеллини, которого цитирует Football Italia.

«Я отдал более 10 лет, защищая цвета родной страны, и снимать форму сборной в последний раз – это странное чувство. У нас есть ребята, вокруг которых можно строить новую команду с прицелом на будущее», – заявил Де Росси.

«Надеюсь, что молодое поколение возьмет ситуацию в свои руки и все исправит. Эра 4-5 ветеранов сборной подошла к завершению, пришло время молодежи», – сказал Бардзальи.

Де Росси и Бардзальи в 2006 году становились с Италией чемпионами мира. Кьеллини – вице-чемпион Европы-2012.

На счету Бардзальи 73 матча за сборную Италии, Де Росси отыграл 117 игр и забил 21 мяч, Кьеллини забил 8 мячей в 96 встречах.

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