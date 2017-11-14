Главный тренер сборной Италии Джакомо Вентура: «Я не подавал в отставку»

После матча на «Сан-Сиро» в итальянских медиа появилась информация, что Вентура подал в отставку, но тренер ее опроверг.

«Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с главой федерации. Мы обсудим ситуацию. Все, что я могу сделать, – это извиниться перед итальянцами за этот результат, но это не влияет на профессионализм, тяжелую работу или усилия, которые мы проделали», – цитирует Вентуру Football Italia.

Сборная Италии в понедельник сыграла со шведами вничью в Милане (0:0) и по итогам стыковых матчей уступила сопернику право выступать на ЧМ-2018.

Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.

Контракт Вентуры со сборной Италии расчитан до 2020 года.

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