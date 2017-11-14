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«Какого черта разминаться должен я?» Де Росси просил Вентуру выпустить Инсинье

«Какого черта разминаться должен я?» Де Росси просил Вентуру выпустить Инсинье
Eurosport

1 час назад

Это понимали все, кроме главного тренера сборной Италии.

Во втором тайме стыкового матча со Швецией ассистент тренера Джакомо Вентуры подошел к Даниэле де Росси, дав ему указание разминаться. Полузащитник резко отреагировал на это, указав, что на поле должен появиться Лоренцо Инсинье, а не он.

«Какого черта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!» – сказал Де Росси.

После игры Даниэле извинился перед тренерским штабом.

«Не мне рассуждать о тактике. Вентура – прекрасный человек, так что извиняюсь, если кого-то оскорбил. В тот момент я просто подумал, что будет лучше, если вместо меня выйдет Инсинье», – цитирует Де Росси Football Italia.

  • Даниэле, как и Инсинье, на поле не появился, а Италия сыграла со шведами 0:0 и не попала на чемпионат мира-2018.
  • Де Росси после встречи объявил о завершении кареры в сборной.

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