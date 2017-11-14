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«Какого черта разминаться должен я?» Де Росси просил Вентуру выпустить Инсинье
Это понимали все, кроме главного тренера сборной Италии.
Во втором тайме стыкового матча со Швецией ассистент тренера Джакомо Вентуры подошел к Даниэле де Росси, дав ему указание разминаться. Полузащитник резко отреагировал на это, указав, что на поле должен появиться Лоренцо Инсинье, а не он.
«Какого черта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!» – сказал Де Росси.
После игры Даниэле извинился перед тренерским штабом.
«Не мне рассуждать о тактике. Вентура – прекрасный человек, так что извиняюсь, если кого-то оскорбил. В тот момент я просто подумал, что будет лучше, если вместо меня выйдет Инсинье», – цитирует Де Росси Football Italia.
- Даниэле, как и Инсинье, на поле не появился, а Италия сыграла со шведами 0:0 и не попала на чемпионат мира-2018.
- Де Росси после встречи объявил о завершении кареры в сборной.
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