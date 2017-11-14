Кейс Вентуры. Что Италия сделала не так

Болельщики в России переживают, что не приедет Буффон. Он, конечно, человек заслуженный. Но он 40-летний вратарь. Если это главное, ради чего Италии стоило ехать на чемпионат мира, то это почти все, что нужно знать о сборной Италии.

У Италии не все так плохо с игроками и поколением. Есть десятка два толковых, голодных, энергичных футболистов на все позиции, включая вратарскую. Дело за малым. Нужен тренер, чтобы их организовать в команду. Казалось бы, в Италии с этим не должно быть трудностей. Там же лучшие в мире тренеры. Но вот сборная нашла Джанпьеро Вентуру, а в его лице – катастрофу.

Ошибочная схема

Понятно, что есть истины почти талмудические. Если против тебя два нападающих, то выстави трех защитников. Чистая математика. Но, если забивать нужно не тебе, а сопернику? Тогда у тебя минус один игрок в атаке. Или минус один игрок в центре поля, где шведы действовали очень плотно. В любом случае – ты сразу в минусе.

После матча в Стокгольме писали, что на схеме с тремя центральными настояли так называемые сенаторы. Так называют заслуженных игроков вроде Бонуччи или Де Росси, то есть светлое будущее сборной Италии. Как бы то ни было, Вентура вцепился вдруг в 3-5-2, как репей в собачий хвост, и отступился от этой схемы только в последние полчаса матча в Милане.

Тем самым он подписал себе приговор. Даже если бы Италия вышла на ЧМ – Вентура в ней уже был бы не жилец. Он за полтора года ничего своего не придумал. В решающих матчах вытащил на свет багаж Конте. Но Конте делал сборную из спичек и желудей, хватаясь за голову – столько у него было травмированных перед Евро. А у Вентуры аж глаза разбегались, пока он ездил по итальянским стадионам и выбирал игроков.

Жоржиньо

Эту замену предвидел даже русскоязычный твиттер. Конечно, к этому готовился и тренер шведов Ян Андерссон. Жоржиньо стерег один из двух нападающих, как правило – Тойвонен, а один из двух центральных полузащитников был готов страховать свободную зону. Первый пас от защитников Жоржиньо получил на 16-й минуте. Они были вынуждены играть на фланги. Шведы понимали, от кого может исходить угроза, и постарались ее минимизировать. Успешно.

Освободить Жоржиньо для паса можно было за счет движения в центре. Габбиадини и Флоренци (оба не играли в Стокгольме) пытались такое движение организовать. Но этого оказалось мало.

Проблема флангов

Они, быть может, и чувствовали. Но встречали их крайние полузащитники. А крайние защитники шведов были в штрафной. Шведская оборона сохраняла компактность, а Дармиану и Кандреве оставалось только простреливать и навешивать, простреливать и навешивать. Совершенно без толку.

Схема 3-5-2, конечно, не приговор. Широко в атаке можно играть и с ней. Но для этого нужно, чтобы игроки из центра уходили на фланги и помогали Кандреве и Дармиану создавать там численное преимущество. Чтобы нападающие не продавливали оборону, а растаскивали ее. В Милане это происходило лишь эпизодически.

Вентуре будет сниться схема 4-3-3. Так играет большинство команд в Италии. Так не играет «Аталанта». И «Лацио». Но это контратакующие команды. А Италия в матчах со Швецией должна была спеть другую песню.

4-3-3 дает определенные преимущества. Легче организовать прессинг на чужой половине. И легче получить преимущество на флангах. Но лучшего – и самого техничного – флангового игрока Италии Лоренцо Инсинье тренер Вентура в Милане не выпустил вовсе.

«Какого черта разминаться должен я?» Де Росси просил Вентуру выпустить Инсинье

Бестолковые замены

Появление Беллотти вместо Габбиадини означало, что у Вентуры нет никаких концепций атаки. Он просто верит в то, что этот парень сейчас выйдет и забьет. Тактически он был лишней фигурой. Для игры головой на поле был Марко Пароло. Он и бил по воротам в конце.

Выход Эль-Шаарави вместо Дармиана, напротив, имел смысл. Италия перешла на игру в четыре защитника. У Эль-Шаарави справа появилась поддержка в лице Кьеллини, который стал играть левого защитника и подключался в атаку.

Третьим Вентура выпустил на поле Бернардески. Вместо Кандревы. Показалось, что система может принять завершенный вид. Кьеллини и Эль-Шаарави растягивают оборону слева. Бернардески и перешедший на правый фланг обороны Флоренци – с другой стороны.

Как бы не так! Бернардески вообще ни разу не появился справа. Он играл в центре, на границе штрафной, цепляясь за мяч. Рядом с ним такую же жуткую деятельность осуществляли Беллотти, Иммобиле и Пароло. То есть Вентура все добавлял и добавлял игроков в центр атаки, полагая, что прорыв близок.

Периодически Бернардески забегал на левый фланг. Возможно, Вентура предположил, что именно там уязвимое шведское место. Но там играл Люстиг, которого не выпускали в Стокгольме, и поэтому он был свеж и полон сил. А вместо Клаэссона на правый фланг полузащиты выпустили Родена.

Что получилось? А то, что Флоренци носился по флангу точно так же, как до него Кандрева. А шведы спокойно перекусывали все в центре. И докусались до финального свистка.

Ругать Вентуру, наверное, моветон и попса. То ли дело – поругать Гвардиолу за то, что он научил всю Европу играть в атаке, и теперь никто не боится страшных итальянских защитников. С этой мыслью сборная Италии и ее, надо думать, бывший тренер проведут следующее лето.

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