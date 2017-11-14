Eurosport
«Мы – Zweden». Реакция Златана Ибрагимовича на триумф шведской сборной
Нападающий поздравил национальную команду, не забыв о себе.
Ибра опубликовал в инстаграме фото сборной Швеции, пробившейся по итогам стыковых матчей с Италией на чемпионат мира-2018.
Златан подписал фото «Мы – Швеция», заменив букву S в названии страны на Z.
- Автобиография Ибрагимовича, выпущенная им в 2011 году, называется I am Zlatan (Я – Златан).
- 36-летний нападающий объявил о завершении карьеры в сборной Швеции после Евро-2016.
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