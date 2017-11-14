Eurosport

«Мы – Zweden». Реакция Златана Ибрагимовича на триумф шведской сборной

«Мы – Zweden». Реакция Златана на триумф шведской сборной
Eurosport

1 час назад

Нападающий поздравил национальную команду, не забыв о себе.

Ибра опубликовал в инстаграме фото сборной Швеции, пробившейся по итогам стыковых матчей с Италией на чемпионат мира-2018.

Златан подписал фото «Мы – Швеция», заменив букву S в названии страны на Z.

  • Автобиография Ибрагимовича, выпущенная им в 2011 году, называется I am Zlatan (Я – Златан).
  • 36-летний нападающий объявил о завершении карьеры в сборной Швеции после Евро-2016.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

04:46
Популярные видео
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
5 128 просмотров10/11 в 11:28
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
1 105 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться