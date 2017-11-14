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Икер Касильяс – о Джанлуиджи Буффоне: «Жаль, что приходится видеть такое»

Касильяс – о Буффоне: «Жаль, что приходится видеть такое»
Eurosport

9 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Голкипер «Порту» поддержал друга.

Касильяс после провала сборной Италии в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 опубликовал в твиттере фото Буффона и оставил ему послание.

«Очень жаль, что приходится видеть такое. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.

Горжусь тем, что много раз приходилось встречаться и играть против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг», – написал Касильяс.

  • Буффон после неудачи в стыках с Швецией объявил о завершении карьеры в сборной.
  • Джанлуиджи провел за команду 175 матчей.

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