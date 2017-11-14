Касильяс после провала сборной Италии в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 опубликовал в твиттере фото Буффона и оставил ему послание.

«Очень жаль, что приходится видеть такое. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.

Горжусь тем, что много раз приходилось встречаться и играть против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг», – написал Касильяс.

Буффон после неудачи в стыках с Швецией объявил о завершении карьеры в сборной.

Джанлуиджи провел за команду 175 матчей.

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