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Икер Касильяс – о Джанлуиджи Буффоне: «Жаль, что приходится видеть такое»
Голкипер «Порту» поддержал друга.
Касильяс после провала сборной Италии в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 опубликовал в твиттере фото Буффона и оставил ему послание.
«Очень жаль, что приходится видеть такое. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.
Горжусь тем, что много раз приходилось встречаться и играть против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг», – написал Касильяс.
- Буффон после неудачи в стыках с Швецией объявил о завершении карьеры в сборной.
- Джанлуиджи провел за команду 175 матчей.
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