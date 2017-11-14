«Я в поисках хорошей киски». Победитель Евро-92 вступил в секту и стал эксгибиционистом

66-я минута матча Франция – Дания, на табло – 1:1. Чтобы выйти из группы, французам достаточно ничьи, датчанам нужна только победа. Вместо висящего под карточкой Торбена Франка на поле выходит опытный Ларс Эльструп. 29-летнему нападающему хватило 12 минут, чтобы нокаутировать команду Мишеля Платини и шокировать мир – Дания выбралась в полуфинал Евро-1992 из группы с Англией, Швецией и Францией.

Сигареты, алкоголь, женщины и вечеринки – Эльструп отрывался круче всех в команде. Пока Петер Шмейхель, Бриан Лаудруп и Хенрик Ларсен нарушали режим колой и биг-маками, Ларс брал себе пиво. Или два. Он зарешал в самый важный момент и наслаждался достижением. Эльструп не блистал на клубном уровне: большую часть карьеры провел в Дании, выбравшись на несколько сезонов в «Фейенорд» и английский «Лутон». А тут про него заговорили все футбольные медиа.

После гола французам в голову ударил успех, и футболист грезил новой дозой: в полуфинале он снова должен провернуть трюк. В матче с Голландией Эльструп вышел во втором тайме, чтобы опять выполнить миссию джокера. Ларс не забил с игры, но и не смазал в серии пенальти. Ван Бастен запорол, а он – нет!

Эйфория продлилась еще четыре дня, а потом легендарный финал. 26 июня 1992 года – знаковая дата для скандинавского футбола, но только не для Эльструпа. Команда с 18-й минуты вела в счете, поэтому необходимость в Ларсе отпала. 10-й номер сборной Дании весь матч нервно сидел на скамейке и посматривал в сторону тренера. Это мог быть главный выход в карьере форварда, но весь перфоманс он провел за кулисами.

Через 10 месяцев после той игры в Гётеборге разочарованный игрок закончил с футболом. Ларс только разменял третий десяток, но прекрасно понимал, что главные события карьеры позади. Мотивация исчезла, а в воспоминаниях застрял образ гостя на чужом празднике – футбол ранил сердце и разум.

Ларс расстался с девушкой и покончил с обычной жизнью. Чемпион Европы вступил в секту «Дикие гуси», поселился с единомышленниками в заброшенном деревянном доме на острове Фюн и через медитации заново познавал себя. Спустя несколько лет затворничества Эльструп впал в депрессию и хотел покончить с собой.

Бывший футболист вышел в свет только в 1999-м. Ларс эпично появился в крупном торговом центре Копенгагена, размахивая пенисом перед прохожими. Еще один приход случился в Оденсе: голый Эльструп приставал к покупателям, ударил смеющегося над ним школьника и сопротивлялся при задержании. Такого поведения не потерпели даже в секте – эксгибициониста выгнали из общины.

«Они бесчеловечны, они забрали мою таксу Деви! Я подам на них в суд!» – сокрушался Ларс в адрес бывших друзей. «Дикие гуси» до нитки обобрали Эльструпа и вынудили продать медаль с Евро. Потеряв все, что было, 36-летний странник вспомнил про футбол.

«Оденсе», в котором Эльструп закончил карьеру, дал запутавшемуся шанс. Ларс заявил, что его дух очищен, и он созрел для камбэка, но просмотр закончился через 10 дней: «Я слишком сильно хотел вернуться. Тело не успевало за мыслями, и я получил травму». Но вместо того, чтобы залечить повреждение в медицинском центре, футболист пошел старой дорогой. Новым местом исцеления стала секта «Сердце солнца».

Датские медиа уже не удивлялись, когда получали сообщения о том, что чемпион Европы бегает голым по улицам, поэтому на родине Эльструпу стало неинтересно. В 2000 году его задержали в Лондоне: Ларс чуть не справил нужду посреди Трафальгарской площади. «Я делаю это, чтобы спровоцировать людей. Мне нравится наблюдать за их реакцией. Люблю, когда они узнают во мне футболиста», – объясняет мотивы эксгибиционист.

Последняя выходка произошла в прошлом августе. Обнаженный Эльструп прорвался на матч чемпионата Дании и показал, что в 53 его физическая форма в огне: нарушитель порядка исполнил стойку на голове. «Это было послание. Раньше я жил в мире, который все знают. Сегодня мой мир более красив и справедлив, чем старый», – уверяет Ларс.

Эльструп прервал игру «Раннерса» – именно в этой команде начиналась его профессиональная карьера. Руководители клуба не хотят иметь ничего общего с бывшим игроком и внесли его в черный список – больше Ларса не пустят на родной стадион.

«12 из 24 лет после футбола я был в депрессии и пытался справиться с ней в маленькой комнате с плотными занавесками. Последние 11 лет я в поисках духовного роста, самореализации, Бога, вечной истины и хорошей киски», – признается Эльструп. Похоже, если Ларс в ближайшее время не найдет спутницу, то обязательно отчебучит что-то еще.

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