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Главный тренер сборной Швеции: «Златан? Сегодня у нас другие герои»
Янне Андерссон отказался обсуждать перспективы возвращения Ибрагимовича в национальную команду.
После триумфа в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 журналисты спросили главного тренера шведской сборной, может ли Ибрагимович вернуться команду.
«Просто невероятно. Златан перестал играть за сборную Швеции полтора года назад, а мы еще говорим о нем.
Я считаю, мы должны говорить о тех великих футболистах, которые есть в нынешней команде. Сегодня у нас другие герои. Сейчас я немного не в себе от переживаний, но очень доволен результатом.
Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он решил покинуть сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – цитирует Андерссона Football Italia.
- Сборная Швеции победила дома Италию со счетом 1:0, а ответная игра завершилась нулевой ничьей.
- Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.
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