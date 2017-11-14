Главный тренер сборной Швеции: «Златан? Сегодня у нас другие герои»

После триумфа в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 журналисты спросили главного тренера шведской сборной, может ли Ибрагимович вернуться команду.

«Просто невероятно. Златан перестал играть за сборную Швеции полтора года назад, а мы еще говорим о нем.

Я считаю, мы должны говорить о тех великих футболистах, которые есть в нынешней команде. Сегодня у нас другие герои. Сейчас я немного не в себе от переживаний, но очень доволен результатом.

Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он решил покинуть сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – цитирует Андерссона Football Italia.

Сборная Швеции победила дома Италию со счетом 1:0, а ответная игра завершилась нулевой ничьей.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.

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