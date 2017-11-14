Getty Images

Главный тренер сборной Швеции: «Златан? Сегодня у нас другие герои»

Главный тренер сборной Швеции: «Златан? Сегодня у нас другие герои»
Eurosport

46 мин. назад

Янне Андерссон отказался обсуждать перспективы возвращения Ибрагимовича в национальную команду.

После триумфа в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 журналисты спросили главного тренера шведской сборной, может ли Ибрагимович вернуться команду.

«Просто невероятно. Златан перестал играть за сборную Швеции полтора года назад, а мы еще говорим о нем.

Я считаю, мы должны говорить о тех великих футболистах, которые есть в нынешней команде. Сегодня у нас другие герои. Сейчас я немного не в себе от переживаний, но очень доволен результатом.

Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он решил покинуть сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – цитирует Андерссона Football Italia.

  • Сборная Швеции победила дома Италию со счетом 1:0, а ответная игра завершилась нулевой ничьей.
  • Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

04:46
Популярные видео
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
5 146 просмотров10/11 в 11:28
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
1 132 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться