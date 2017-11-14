Лютое празднование от фана сборной Швеции, которое понравится твоим соседям и начальнику

Парня можно понять. В подобном состоянии в понедельник вечером была половина Швеции.

А количество бутылок на столе рядом с фанатом говорит о том, что эмоции он сдерживать совсем не мог.

Сборная Швеции по итогам стыковых матчей победила Италию и вышла на чемпионат мира.

Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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