Reuters

Лютое празднование от фана сборной Швеции, которое понравится твоим соседям и начальнику

Лютое празднование от фана сборной Швеции, которое понравится твоим соседям и начальнику
Eurosport

49 мин. назадИзменено 30 мин. назад

Сделай звук громче.

Парня можно понять. В подобном состоянии в понедельник вечером была половина Швеции.

А количество бутылок на столе рядом с фанатом говорит о том, что эмоции он сдерживать совсем не мог.

  • Сборная Швеции по итогам стыковых матчей победила Италию и вышла на чемпионат мира.
  • Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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