PA Sport
«Чертовы шлюхи!» Микаэль Лустиг взбесился из-за итальянцев, освиставших шведский гимн
Эта злость помогла защитнику в игре.
Итальянские болельщики громкго шумели и свистели во время исполнения шведского гимна перед ответным стыковым матчем за право сыграть на чемпионате мира.
Как только гимн отзвучал, Лустиг сказал партнерам по команде: «Они чертовы шлюхи!» Этот момент попал в трансляцию матча.
- Шведы обыграли Италию по итогам двух встреч и завоевали путевку на чемпионат мира.
- Италия не сыграет на мировом первенстве впервые за 60 лет.
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