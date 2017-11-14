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«Чертовы шлюхи!» Микаэль Лустиг взбесился из-за итальянцев, освиставших шведский гимн

«Чертовы шлюхи!» Лустиг взбесился из-за итальянцев, освиставших шведский гимн
Eurosport

2 ч. назадИзменено 4 мин. назад

Эта злость помогла защитнику в игре.

Итальянские болельщики громкго шумели и свистели во время исполнения шведского гимна перед ответным стыковым матчем за право сыграть на чемпионате мира.

Как только гимн отзвучал, Лустиг сказал партнерам по команде: «Они чертовы шлюхи!» Этот момент попал в трансляцию матча.

  • Шведы обыграли Италию по итогам двух встреч и завоевали путевку на чемпионат мира.
  • Италия не сыграет на мировом первенстве впервые за 60 лет.

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