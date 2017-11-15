«Вчера он пожирал бананы, а сегодня – в составе «Лацио». Кто на самом деле виноват в позоре Италии

В провале сборной Италии резонно обвиняют Джампьеро Вентуру. На Евро-2016 «скуадра адзурра» влюбляла харизмой Антонио Конте, а чуть больше, чем через год, она не в состоянии забить Швеции за три часа.

Если взглянуть на проблему шире, возникает вопрос: какого черта национальную сборную доверили деду, который за всю карьеру не поднимался выше седьмого места в Серии А? Апеннины богаты толковыми профи: в прошлом сезоне три из топ-5 чемпионатов выиграли коучи из Италии, а за последние семь лет АПЛ брали четыре итальянских тренера.

Назначение Джампьеро – прекрасный пример того, что власть в Италии сосредоточена в руках людей пенсионного возраста. Тот самый случай, когда футбол отражает общество. Во главе Итальянской федерации тоже динозавр – именно 74-летний Карло Тавеккио пригласил в сборную Вентуру.

После невыхода из группы на ЧМ-2014 президент Федерации Джанкарло Абете и главный тренер Чезаре Пранделли дружно подали в отставку, но сегодняшние антигерои не спешат с заявлениями. Вентуру рисовали человеком чести, но все, на что он осмелился после матча, звучит ущербно: «Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с главой Федерации. Извиняюсь за результат, но не за работу». Джампьеро женился в 68 лет, но яйца, видимо, он тоже оставил у алтаря.

Тавеккио – сомнительный персонаж, чье появление на верхушке итальянского футбола адекватные люди восприняли с осторожностью. «Это позор! Я не верю, что футболом в Италии будет управлять такой человек», – недоумевал Патрик Виейра в 2014 году.

31 год назад Карло начал совмещать должность мэра Понте-Ламбро и руководящий пост в футбольной любительской лиге Италии, в которой играют команды с четвертого по девятый дивизион. К 99-му году Тавеккио дослужился до президента организации, но имел крайне угрюмое резюме: пять сроков за уклонение от уплаты налогов, фальсификацию отчетов и злоупотребление служебным положением.

Год назад репутацию Тавеккио подчистил государственный орган. В прошлом сентябре Национальное управление по борьбе с коррупцией выпустило резолюцию, по которой все грехи Карло аннулировали – ноу криминалити. Но даже это полностью не очистило карму важного деятеля. Длинный язык Тавеккио наговорил достаточно чуши, которую хранят медиа.

«В Англии сначала проверяют легионеров. Нужно быть профессионалом с хорошим бэкграундом, чтобы получить разрешение на работу. А в Италии какой-нибудь Опти Поба, еще вчера пожиравший бананы, сегодня запросто может попасть в стартовый состав «Лацио», – заявил Тевеккио перед выборами президента Федерации.

Главным конкурентом за трон был Деметрио Альбертини. Бывшего футболиста «Милана» выбрала большая часть клубов Серии А, но представители низших лиг отдали предпочтение престарелому Тавеккио. Несмотря на расистский панч, невежа получил больше 60 процентов голосов. «В Англии такого чиновника предали бы забвению, в Италии – избирают президентом», – удивлялся Виейра, поигравший и в АПЛ, и в Серии А.

Болельщики протестовали в соцсетях – итальянцы не хотели, чтобы отрицательный персонаж руководил футболом в стране. Получив порцию негатива, Карло не придумал ничего лучше, чем пожаловаться на судьбу: «Даже убийцу Кеннеди так не гнобили». Страшно представить, как жалеет себя глава Федерации после вылета от шведов.

За наброс в адрес африканских футболистов Тавеккио получил бан на полгода от УЕФА, но в ноябре 2015-го снова накосячил. Газета Corriere della Sera обнародовала аудиозапись, в которой президент рассказал об отношении к геям: «Не имею ничего против них, но пусть лучше держатся от меня подальше». Три года работы вместили скандалы, пустые обещания (сократить число команд в Серии А) и меморандум о сотрудничестве с РФС (товарищеский матч с Россией до сих пор не сыграли) – так себе производительность.

Назначая Вентуру главным тренером, Тавеккио назвал тренера маэстро футбола. Когда Джампьеро не попадал в ноты, Карло успокаивал публику: «Невыход на чемпионат мира будет апокалипсисом, но мы пробьемся на турнир». Армагеддон наступил, с зачинщиков сыплется песок – труппу пора распускать.

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