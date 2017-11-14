Football Italia: Вентура пообещал покинуть сборную Италии, но хочет 700 тысяч евро компенсации

Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура подтвердил журналистам, что готов уйти в отставку.

При этом специалист надеется на щедрую компенсацию: Вентура хотел получить от федерации футбола Италии 2,6 млн евро, но теперь согласен и на 700 тысяч, сообщает Football Italia.

Вентура возглавил сборную Италии летом 2016 года.

Под его руководством итальянцы в третий раз в истории не пробились на ЧМ.

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