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Football Italia: Вентура пообещал покинуть сборную Италии, но хочет 700 тысяч евро компенсации
Джанпьеро оказался алчным человеком.
Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура подтвердил журналистам, что готов уйти в отставку.
При этом специалист надеется на щедрую компенсацию: Вентура хотел получить от федерации футбола Италии 2,6 млн евро, но теперь согласен и на 700 тысяч, сообщает Football Italia.
- Вентура возглавил сборную Италии летом 2016 года.
- Под его руководством итальянцы в третий раз в истории не пробились на ЧМ.
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