Imago

Италия понесет 1 миллиард убытков из-за невыхода на ЧМ-2018

Италия понесет 1 миллиард убытков из-за невыхода на ЧМ-2018
Eurosport

36 мин. назад

Все очень плохо.

Экономическая ситуация в Италии сильно испортится из-за невыхода страны на чемпионат мира-2018.

«Мы потеряем около 500-600 миллионов евро. И нам еще следует понять, говорим ли мы о прямых или косвенных потерях. Косвенные потери, наверное, превысят миллиард. Точно превысят миллиард», – приводит слова бывшего президента Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро Goal.com.

  • Сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018.
  • В двухматчевом противостоянии итальянцев переиграли шведы.

Все новости футбола

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

03:36
Популярные видео
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 266 просмотров5 ч
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
3 008 просмотровВчера в 15:32
А еще вам может понравиться