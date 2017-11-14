Италия понесет 1 миллиард убытков из-за невыхода на ЧМ-2018

Экономическая ситуация в Италии сильно испортится из-за невыхода страны на чемпионат мира-2018.

«Мы потеряем около 500-600 миллионов евро. И нам еще следует понять, говорим ли мы о прямых или косвенных потерях. Косвенные потери, наверное, превысят миллиард. Точно превысят миллиард», – приводит слова бывшего президента Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро Goal.com.

Сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018.

В двухматчевом противостоянии итальянцев переиграли шведы.

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