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Дания разгромила Ирландию и вышла на ЧМ
Датчане стали 30-м участником мирового первенства
Ирландцы открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Шейна Даффи. На 29-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счет, а спустя три минуты забил Кристиан Эриксен.
На 63-й минуте Эриксен оформил дубль, а спустя 10 минут сделал хет-трик. Окончательный счет в матче установил с пенальти Никлас Бендтнер – 5:1.
- Первый матч между командами в Копенгагене закончился со счетом 0:0.
- Датчане получили последнюю европейскую путевку на чемпионат мира в России.
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