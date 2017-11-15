Дания разгромила Ирландию и вышла на ЧМ

Ирландцы открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Шейна Даффи. На 29-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счет, а спустя три минуты забил Кристиан Эриксен.

На 63-й минуте Эриксен оформил дубль, а спустя 10 минут сделал хет-трик. Окончательный счет в матче установил с пенальти Никлас Бендтнер – 5:1.

Первый матч между командами в Копенгагене закончился со счетом 0:0.

Датчане получили последнюю европейскую путевку на чемпионат мира в России.

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