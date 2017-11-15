Джампьеро Вентура: «Со мной сборная Италии показала один из лучших результатов за последние 40 лет»

Итальянские журналисты поймали Вентуру в аэропорту и спросили, собирается ли он в отставку.

«Я не могу говорить сейчас. В дальнейшем у вас будет предостаточно моего времени, и я с готовностью обсужу этот вопрос.

Я извинился перед итальянцами за спортивный результат. Ужасно видеть чемпионат мира без Италии, но это случилось, и я ничего не могу с этим поделать.

Но со мной сборная Италии показала один из лучших результатов за последние 40 лет. Я проиграл только две официальные игры», – цитирует Вентуру Football Italia.

Сборная Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира уступила Швеции. Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.

В общей сложности под руководством Вентуры Италия выиграла 10, сыграла вничью 4 и проиграла 3 матча.

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