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Джампьеро Вентура: «Со мной сборная Италии показала один из лучших результатов за последние 40 лет»

Вентура: «Со мной сборная Италии показала один из лучших результатов за последние 40 лет»
Eurosport

48 мин. назадИзменено 28 мин. назад

Ой.

Итальянские журналисты поймали Вентуру в аэропорту и спросили, собирается ли он в отставку.

«Я не могу говорить сейчас. В дальнейшем у вас будет предостаточно моего времени, и я с готовностью обсужу этот вопрос.

Я извинился перед итальянцами за спортивный результат. Ужасно видеть чемпионат мира без Италии, но это случилось, и я ничего не могу с этим поделать.

Но со мной сборная Италии показала один из лучших результатов за последние 40 лет. Я проиграл только две официальные игры», – цитирует Вентуру Football Italia.

  • Сборная Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира уступила Швеции. Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.
  • В общей сложности под руководством Вентуры Италия выиграла 10, сыграла вничью 4 и проиграла 3 матча.

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