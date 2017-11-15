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Джампьеро Вентура уволен из сборной Италии

Вентура уволен из сборной Италии
Eurosport

1 час назад

Но ведь он проиграл всего два официальных матча!

Итальянская федерация футбола (FIGC) не пощадила Джампьеро Вентуру, несмотря на один из лучших, по его мнению, результатов «скуадры адзурры» за 40 лет.

Журналист Танкреди Пальмери опубликовал в твиттере фото официального заявления FIGC, согласно которому Вентура отправлен в отставку.

  • Под руководством Вентуры сборная Италии во второй раз в истории и впервые за 60 лет провалила квалификацию к ЧМ.
  • Ранее сообщалось, что Вентура не желает уходить в отставку и требует компенсацию в 700 тысяч евро.
  • Главным кандидатом в преемники Вентура считается экс-коуч «Милана», «Челси», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти.

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