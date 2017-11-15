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Игрок сборной Швеции: «Де Росси зашел к нам в автобус и извинился за освистание нашего гимна»

Игрок сборной Швеции: «Де Росси зашел к нам в автобус и извинился за освистание нашего гимна»
Eurosport

22 мин. назадИзменено 13 мин. назад

Скандинавы тронуты поступком итальянского ветерана.

Защитник сборной Швеции и «Лидса» Понтус Янссон рассказал о джентльменском поступке Даниэле де Росси после ответного стыкового матча, обернувшегося для Италии непопаданием на ЧМ-2018.

«Он зашел в автобус, поздравил нас с хорошей игрой, извинился за поведение некоторых игроков в Стокгольме и за свист некоторых болельщиков во время гимна в ответном матче.

После этого в автобусе все гадали: «Это было взаправду?» На самом деле, это был один из самых прекрасных моментов за долгое время. Де Росси – настоящий джентльмен», – цитирует Янссона Expressen.

Информацию подтвердили защитник Кен Сема и главный тренер Ян Андерссон.

  • Швеция обыграла Италию по сумме двух стыковых матчей (1:0, 0:0). Ответный матч стал последним в международной карьере Де Росси.
  • Шведы отобрались на чемпионат мира впервые с 2006 года. Итальянцы пропустят первенством мира впервые с 1958 года.

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