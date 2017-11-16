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Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта со сборной Италии
69-летний специалист затроллил целую страну, даже еще и подзаработал.
Экс-главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта с Федерацией футбола Италии (FIGC).
Сумма может быть выплачена в рассрочку, если специалист возглавит какой-либо клуб.
- Под руководством Вентуры сборная Италии впервые за 60 лет не отобралась на мундиаль.
- После поражения от шведов в стыковых матчах Джампьеро отказался самостоятельно уйти в отставку и спустя двое суток был уволен.
- Контракт Вентуры был изначально рассчитан до 2020 года, но из-за непопадания команды на ЧМ срок его действия сокращался до июня 2018 года.
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