Getty Images

Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта со сборной Италии

Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта со сборной Италии
Р-Спорт

25 мин. назад

69-летний специалист затроллил целую страну, даже еще и подзаработал.

Экс-главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта с Федерацией футбола Италии (FIGC).

Сумма может быть выплачена в рассрочку, если специалист возглавит какой-либо клуб.

  • Под руководством Вентуры сборная Италии впервые за 60 лет не отобралась на мундиаль.
  • После поражения от шведов в стыковых матчах Джампьеро отказался самостоятельно уйти в отставку и спустя двое суток был уволен.
  • Контракт Вентуры был изначально рассчитан до 2020 года, но из-за непопадания команды на ЧМ срок его действия сокращался до июня 2018 года.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

ЧМ. Квалификация. Европа

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха

01:42
Популярные видео
Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»
1 387 просмотров10 ч
Кросби впервые 12 матчей сделал на площадке хоть что-то
1 369 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться