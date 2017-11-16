Надменные итальянцы заранее забронировали гостиницу в России и круто обломались

В ответном стыковом матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии дома сыграла вничью со сборной Швеции (0:0) и впервые с 1958 года не попала в финальную часть турнира.

Как выяснил датский канал TV2, чиновники Федерации футбола Италии были настолько уверены в победе над Швецией, что зарезервировали одну из гостиниц в России.

«Нужно взглянуть на забронированные Италией апартаменты. Вполне возможно они нам не подойдут. Есть большая разница между тем, что обычно предпочитают датчане и итальянцы», – покрутил носом генеральный директор датской федерации футбола Клаус Бреттон-Майер.

После провала в квалификации ЧМ-2018 был уволен главный тренер «Скуадры адзурры» Джанпьеро Вентура.

Футболисты сборной Швеции после выхода на чемпионат мира 2018 года во время прямого эфира

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