«Из-за нас Вентура потерял скамейку, мы дадим ему новую». ИКЕА затроллила экс-тренера сборной Италии

ИКЕА подшутила над Джанпьеро Вентурой, который ушел в отставку после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 в России.

«Из-за нас Вентура потерял скамейку, мы дадим ему новую», – затроллила ИКЕА.

Вентура не планировал уходить с поста тренера сборной. Джанпьеро рассчитывал на выплату 2,6 млн евро компенсации.

Итальянцы проиграли по сумме двух стыковых матчей Швеции – 0:1.

ИКЕА – шведская компания, специализирующаяся на продаже мебели.

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