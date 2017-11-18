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«Из-за нас Вентура потерял скамейку, мы дадим ему новую». ИКЕА затроллила экс-тренера сборной Италии
Замечательный шведский юмор.
ИКЕА подшутила над Джанпьеро Вентурой, который ушел в отставку после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 в России.
«Из-за нас Вентура потерял скамейку, мы дадим ему новую», – затроллила ИКЕА.
- Вентура не планировал уходить с поста тренера сборной. Джанпьеро рассчитывал на выплату 2,6 млн евро компенсации.
- Итальянцы проиграли по сумме двух стыковых матчей Швеции – 0:1.
- ИКЕА – шведская компания, специализирующаяся на продаже мебели.
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