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Алехандро Сабелья покинул сборную Аргентины

Сабелья покинул сборную Аргентины
Eurosport

29/07/2014 в 23:20Изменено 22 мин. назад

О своем решении Алехандро Сабелья сообщил президенту Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоне.

Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Сабелья возглавлял аргентинскую команду с 2011 года. Под его руководством сборная Аргентины заняла второе место на чемпионате мира в Бразилии. В финале аргентинцы проиграли в дополнительное время сборной Германии со счетом 0:1.

Специалист впервые приступил к самостоятельной тренерской работе в 2009 году, возглавив аргентинский «Эстудиантес». Ранее Сабелья работал в тандеме с Даниэлем Пассарелой в качестве ассистента.

Источник: ИТАР-ТАСС

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