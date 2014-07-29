Imago
Алехандро Сабелья покинул сборную Аргентины
О своем решении Алехандро Сабелья сообщил президенту Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоне.
Об этом сообщают аргентинские СМИ.
Сабелья возглавлял аргентинскую команду с 2011 года. Под его руководством сборная Аргентины заняла второе место на чемпионате мира в Бразилии. В финале аргентинцы проиграли в дополнительное время сборной Германии со счетом 0:1.
Специалист впервые приступил к самостоятельной тренерской работе в 2009 году, возглавив аргентинский «Эстудиантес». Ранее Сабелья работал в тандеме с Даниэлем Пассарелой в качестве ассистента.
Источник: ИТАР-ТАСС
Оставайтесь с Eurosport с помощью приложения для iPhone и iPad!
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте