Алехандро Сабелья покинул сборную Аргентины

Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Сабелья возглавлял аргентинскую команду с 2011 года. Под его руководством сборная Аргентины заняла второе место на чемпионате мира в Бразилии. В финале аргентинцы проиграли в дополнительное время сборной Германии со счетом 0:1.

Специалист впервые приступил к самостоятельной тренерской работе в 2009 году, возглавив аргентинский «Эстудиантес». Ранее Сабелья работал в тандеме с Даниэлем Пассарелой в качестве ассистента.

Источник: ИТАР-ТАСС

Оставайтесь с Eurosport с помощью приложения для iPhone и iPad!