AFP

Марко ван Бастен: «ФИФА хочет запретить всем игрокам, кроме капитанов, общаться с судьями»

Ван Бастен: «ФИФА хочет запретить всем игрокам, кроме капитанов, общаться с судьями»
Eurosport

4 мин. назад

Легенда «Милана» и сборной Нидерландов осудил поведение современных футболистов.

Марко ван Бастен, занимающий в ФИФА должность директора по техническому развитию, не исключает возможности заимствовать из регби правило, согласно которому к арбитрам смогут обращаться исключительно капитаны команд.

«Думаю мы можем чему-то научиться у любого вида спорта, как и другие учатся у нас. Сейчас многие игроки постоянно жалуются во время матчей.

Уверен, что поведение футболистов можно исправить. Мы думаем над тем, как направить их поведение в правильную сторону.

В футболе много эмоций, и это хорошо. Но их тоже нужно контролировать», – сказал Ван Бастен ВВС.

  • Легендарный голландец был назначен директором ФИФА по техническому развитию в сентябре 2016 года.

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