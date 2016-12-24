AFP
Марко ван Бастен: «ФИФА хочет запретить всем игрокам, кроме капитанов, общаться с судьями»
Легенда «Милана» и сборной Нидерландов осудил поведение современных футболистов.
Марко ван Бастен, занимающий в ФИФА должность директора по техническому развитию, не исключает возможности заимствовать из регби правило, согласно которому к арбитрам смогут обращаться исключительно капитаны команд.
«Думаю мы можем чему-то научиться у любого вида спорта, как и другие учатся у нас. Сейчас многие игроки постоянно жалуются во время матчей.
Уверен, что поведение футболистов можно исправить. Мы думаем над тем, как направить их поведение в правильную сторону.
В футболе много эмоций, и это хорошо. Но их тоже нужно контролировать», – сказал Ван Бастен ВВС.
- Легендарный голландец был назначен директором ФИФА по техническому развитию в сентябре 2016 года.
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