Андрей Шевченко: «Алекс Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»

Шевченко присутствовал на церемонии вручения наград ФИФА и встретился с известными мужчинами.

«Я пообщался с Раньери и Фергюсоном. Мы разговаривали больше получаса. Фергюсон вспомнил о Лобановском: он отметил огромный вклад Валерия Васильевича в развитие футбола. Было приятно это слышать.

Клаудио я поздравил с победой. Голосовал за него. Невероятный год для него. Он сделал то, что казалось абсолютно невозможным – победил в сильнейшей лиге мира с маленькой командой без звезд. Это возвращает к сути футбола – это игра, в которой побеждают не только деньги», – цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

Андрей играл за «Челси» в АПЛ с 2006 по 2009 годы.

16 февраля Шевченко вошел в штаб сборной Украины, а в июле возглавил команду.

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