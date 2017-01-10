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Андрей Шевченко: «Алекс Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»

Шевченко: «Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»
Eurosport

4 ч. назад

Главный тренер сборной Украины встретился с легендой.

Шевченко присутствовал на церемонии вручения наград ФИФА и встретился с известными мужчинами.

«Я пообщался с Раньери и Фергюсоном. Мы разговаривали больше получаса. Фергюсон вспомнил о Лобановском: он отметил огромный вклад Валерия Васильевича в развитие футбола. Было приятно это слышать.

Клаудио я поздравил с победой. Голосовал за него. Невероятный год для него. Он сделал то, что казалось абсолютно невозможным – победил в сильнейшей лиге мира с маленькой командой без звезд. Это возвращает к сути футбола – это игра, в которой побеждают не только деньги», – цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

  • Андрей играл за «Челси» в АПЛ с 2006 по 2009 годы.
  • 16 февраля Шевченко вошел в штаб сборной Украины, а в июле возглавил команду.

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