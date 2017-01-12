Вячеслав Колосков: «За бойкот ЧМ-2018 из-за политики командам грозят санкции ФИФА»

В четверг экс-глава ВАДА Ричард Паунд не исключил переноса ЧМ-2018, если хотя бы несколько сборных откажутся ехать в Россию.

«Нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», – сказал Паунд.

Комментарии к словам Паунда дал экс-глава РФС Вячеслав Колосков.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал.

Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 национальных антидопинговых организаций – это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам.

ФИФА – очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ – ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА», – сказал Вячеслав Колосков «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах 11 городов России 14 июня – 15 июля 2018 года.

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