AFP

Вячеслав Колосков: «За бойкот ЧМ-2018 из-за политики командам грозят санкции ФИФА»

Колосков: «За бойкот ЧМ-2018 из-за политики командам грозят санкции ФИФА»
Р-Спорт

3 ч. назад

Не поедешь в Россию – не поедешь никуда.

В четверг экс-глава ВАДА Ричард Паунд не исключил переноса ЧМ-2018, если хотя бы несколько сборных откажутся ехать в Россию.

«Нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», – сказал Паунд.

Комментарии к словам Паунда дал экс-глава РФС Вячеслав Колосков.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал.

Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 национальных антидопинговых организаций – это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам.

ФИФА – очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ – ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА», – сказал Вячеслав Колосков «Р-Спорт».

  • Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах 11 городов России 14 июня – 15 июля 2018 года.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш женской эстафеты с бомбически крутой Дальмайер и без Подчуфаровой, которая проиграла 4 минуты

02:39
Популярные видео
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
6 839 просмотров13 ч
2 аллей-упа подряд от «Химок», данк через троих и другие мощнейшие броски сверху Еврокубка
 951 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться
1
Андрей Шевченко: «Алекс Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»
2
Вячеслав Колосков: «За бойкот ЧМ-2018 из-за политики командам грозят санкции ФИФА»
3
Виталий Мутко: «Хочешь забрать ЧМ-2018? Заплати, что мы потратили, – и забирай»
4
«Национальный комитет+60»: Германия будет разгромлена на глазах Канцлера и Путина
5
Алексей Сорокин: «Стоимость зрительского места составит около пяти тысяч евро»
6
VIP-билеты на матчи ЧМ-2018 за 1,85 миллиона евро распроданы, самый дорогой пакет стоит 2,4 миллиона
7
Обладательница лучшей попы Бразилии-2015 снялась обнаженной с Забивакой на груди
8
Мяч Кубка конфедераций-2017 будет называться «Красава»
3 ч. назад
Вячеслав Колосков: «За бойкот ЧМ-2018 из-за политики командам грозят санкции ФИФА»
10/01/2017 в 23:07
Андрей Шевченко: «Алекс Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»
28/12/2016 в 22:11
Джанни Инфантино: «ФИФА применит к России санкции, если случаи применения допинга будут доказаны»
26/12/2016 в 15:45
Строительные работы на стадионе «Крестовский» закончены
25/12/2016 в 00:04
Марко ван Бастен: «ФИФА хочет запретить всем игрокам, кроме капитанов, общаться с судьями»
20/12/2016 в 19:10
Виталий Мутко: «Хочешь забрать ЧМ-2018? Заплати, что мы потратили, – и забирай»
20/12/2016 в 17:38
Виталий Мутко: «Задолженность РФС – 337 миллионов рублей»
20/12/2016 в 15:59
Церемония открытия стадиона «Зенита» состоится в конце апреля 2017 года