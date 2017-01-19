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Виталий Мутко: «Для проведения матчей ЧМ на стадионе «Зенита» нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей»

Мутко: «Для проведения матчей ЧМ на стадионе «Зенита» нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей»
Eurosport

1 час назад

Неужели?

«Вопрос стоит в адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца.

Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. «Зенит» уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть», – сказал Мутко.

  • Стадион на Крестовском острове был заложена в 2007 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 6,7 миллиарда рублей, а ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2009 год. Позднее сроки строительства неоднократно пересматривались, а стоимость достигла 43 млрд рублей.
  • «Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» 23 апреля против «Урала».

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