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ФА продаст права на показ матчей сборной Англии за 230 миллионов евро

ФА продаст права на показ матчей сборной Англии за 230 миллионов евро
Eurosport

33 мин. назад

На эти деньги не купишь даже стадион на Крестовском острове.

40 матчей сборной Англии в период с 2018 по 2022 годы принесут ФА 52 миллиона евро от продажи прав на телетрансляции компаниям ITV и Sky. Основной доход поступит от прав на игры Лиги Наций, сообщает Daily Mail.

  • Лига Наций УЕФА – новый двухлетний турнир с 55 сборными, призванный заменить товарищеские матчи между чемпионатами Европы.
  • ФА продала права на показ Кубка Англии за 950 миллионов евро.

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