ФА продаст права на показ матчей сборной Англии за 230 миллионов евро

40 матчей сборной Англии в период с 2018 по 2022 годы принесут ФА 52 миллиона евро от продажи прав на телетрансляции компаниям ITV и Sky. Основной доход поступит от прав на игры Лиги Наций, сообщает Daily Mail.

Лига Наций УЕФА – новый двухлетний турнир с 55 сборными, призванный заменить товарищеские матчи между чемпионатами Европы.

ФА продала права на показ Кубка Англии за 950 миллионов евро.

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