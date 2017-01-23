Виталий Мутко: «Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в Кремле»

«Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку.

Стадион «Лужники» мы планируем в этом году ввести, а оставшиеся семь стадионов – в этом году, в декабре. В мае засеем все газоны стадионов», – сказал Виталий Мутко на встрече премьер-министра с вице-премьерами.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах РФ. Жеребьевка финальной стадии мундиаля намечена на 1 декабря.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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