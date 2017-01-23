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Виталий Мутко: «Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в Кремле»

Мутко: «Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в Кремле»
Eurosport

3 ч. назад

1 декабря 2017 года центр Москвы на несколько часов станет центром мира.

«Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку.

Стадион «Лужники» мы планируем в этом году ввести, а оставшиеся семь стадионов – в этом году, в декабре. В мае засеем все газоны стадионов», – сказал Виталий Мутко на встрече премьер-министра с вице-премьерами.

  • Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах РФ. Жеребьевка финальной стадии мундиаля намечена на 1 декабря.
  • Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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