Диего Марадона: «Слава богу, Лионель Месси – аргентинец»

«Я не терплю заявления людей, что Месси не феномен только по той причине, что не выиграл чемпионат мира. Месси – великий футболист вне зависимости от того, становился ли он чемпионом мира или нет.

Мне 56 лет, и я могу сказать, что не видел никогда такого футболиста, как Лео. Слава богу, Месси – аргентинец. У нас есть Месси, у нас папа римский, у нас есть я.

Почему мы грузим Лионеля заявлениями, что он не может считаться феноменом без победы на чемпионате мира? Я выиграл чемпионат мира, потому что играл с такими ребятами, как Рикардо Джусти, Хорхе Бурручага, Нери Пумпидо, Оскар Руджери и многими другими», – цитирует Марадону ESPN.

За 3 года Лионель Месси проиграл с Аргентиной финалы ЧМ-2014, Кубка Америки-2015 и Кубка Америки-2016. За 360 игровых минут аргентинцы не забили ни одного гола.

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