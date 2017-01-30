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Адам Лаллана сделал Джейми Варди с Уэйном Руни и стал лучшим игроком сборной Англии 2016 года

Лаллана сделал Варди с Руни и стал лучшим игроком сборной Англии 2016 года
Eurosport

59 мин. назад

Футболист «Ливерпуля» получил трехкратное преимущество над преследователями.

К концу января The FA подвела итоги предыдущего года. Лучшим футболистом сборной Англии-2016 был признан Адам Лаллана, получивший 39% голосов.

Полузащитник «Ливерпуля» в 3 раза превзошел творца одной из главных спортивных сенсаций 21 века Джейми Варди из «Лестера» (12%). Третье место занял лучший бомбардир в истории «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни (8%)

Лучшим молодым футболистом стал Натан Редмонд из «Саутгемптона».

  • В 2016 году сборная Англии захватило лидерство в группе F отборочного этапа ЧМ-2018, но этому предшествовало провальное выступление на Евро-2016.
  • Лаллана провел 11 матчей за «трех львов» в 2016 году и забил 3 гола.

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