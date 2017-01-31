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Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки

Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки
Eurosport

2 мин. назад

Это Россия, детка.

Техника проработала менее суток после того была установлена в центре Екатеринбурга. Церемония открытия часов состоялась 30 января в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, но спустя несколько часов перестала работать. Причины поломки не известны, сообщает «Наша газета».

Часы в Екатеринбурге
  • Часы, отсчитывающие 500 дней до старта ЧМ, устанавливаются во всех городах России, которые примут турнир.
  • ЧМ примут 11 стадионов. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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