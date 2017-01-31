Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки

Техника проработала менее суток после того была установлена в центре Екатеринбурга. Церемония открытия часов состоялась 30 января в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, но спустя несколько часов перестала работать. Причины поломки не известны, сообщает «Наша газета».

Часы, отсчитывающие 500 дней до старта ЧМ, устанавливаются во всех городах России, которые примут турнир.

ЧМ примут 11 стадионов. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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