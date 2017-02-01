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Творец исландского чуда на Евро-2016 Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии

Творец исландского чуда на Евро-2016 возглавил сборную Норвегии
Eurosport

1 час назад

Теперь ясно, на какую команду ставить.

68-летний шведский специалист подписал с Норвежской футбольной ассоциацией трехлетний контракт.

«Мы должны работать с тем материалом, который имеем. Постараемся играть так же, как сборная Норвегии образца 90-х годов», – сказал Лагербек, которого цитирует Dagbladet.no.

  • Сборная Исландии под руководством Лагербека пробилась на Евро-2016, где дошла до четвертьфинала.
  • До назначения в сборную Исландии Лагербек работал с командами Швеции и Нигерии.

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