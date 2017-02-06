AFP

Неймар: «Постоянно представляю, каково будет выиграть чемпионат мира в России»

Неймар: «Постоянно представляю, каково будет выиграть чемпионат мира в России»
Eurosport

58 мин. назад

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии оказался мечтателем.

«Я не озабоченный, но уже сейчас не могу отогнать мысли о чемпионате мира. Я мечтатель. Я не могу не воображать, каково будет выиграть чемпионат мира. Но при этом я много работаю над тем, чтобы быть готовым к 2018 году.

У меня много целей. Мне еще многое предстоит сделать, много титулов предстоит завоевать. Играть за сборную Бразилии – огромная честь для меня.

Моя мечта – продолжать выступление за национальную команду, забивать и помогать сборной всем, чем смогу», – сказал Неймар в интервью Red Bull Content Pool.

  • В последний раз сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году, после чего три мундиаля подряд оставалась без медалей.
  • Неймар с 4 голами стал лучшим бомбардиром «селесао» на домашнем ЧМ-2014, но из-за травмы пропустил полуфинал и финал, закончившиеся для Бразилии поражениями с общим счетом 1:10.
  • После 12 туров Бразилия лидирует в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018.

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