Неймар: «Постоянно представляю, каково будет выиграть чемпионат мира в России»

«Я не озабоченный, но уже сейчас не могу отогнать мысли о чемпионате мира. Я мечтатель. Я не могу не воображать, каково будет выиграть чемпионат мира. Но при этом я много работаю над тем, чтобы быть готовым к 2018 году.

У меня много целей. Мне еще многое предстоит сделать, много титулов предстоит завоевать. Играть за сборную Бразилии – огромная честь для меня.

Моя мечта – продолжать выступление за национальную команду, забивать и помогать сборной всем, чем смогу», – сказал Неймар в интервью Red Bull Content Pool.

В последний раз сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году, после чего три мундиаля подряд оставалась без медалей.

Неймар с 4 голами стал лучшим бомбардиром «селесао» на домашнем ЧМ-2014, но из-за травмы пропустил полуфинал и финал, закончившиеся для Бразилии поражениями с общим счетом 1:10.

После 12 туров Бразилия лидирует в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018.

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