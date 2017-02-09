AFP

Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Eurosport

46 мин. назад

Опять.

Сборная России опустилась на пять позиций и заняла 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В первой десятке произошла одна перестановка: сборная Франции поднялась на одну строчку – на шестое место. Седьмую строчку теперь занимает Колумбия.

Наибольшего прогресса в топ-50 достигла победившая в Кубке африканских наций-2017 сборная Камеруна. Команда поднялась на 29 позиций и стала 33-й. Финалисты КАН египтяне поднялись на 12 строчек (23-е место).

  • Для Россиян 61-е место – худший результат в истории
  • Возглавляет рейтинг Аргентина. Следом идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

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