AFP
Диего Марадона: «Буду работать в чистой и прозрачной ФИФА»
Одним сторонником чемпионатов мира из 48 команд больше.
«Да, это официально. Наконец-то я исполнил мечту всей жизни: буду работать в чистой и прозрачной ФИФА бок о бок с людьми, которые искренне любят футбол. Спасибо всем, кто вдохновил меня на этот новый вызов», – объявил Марадона в фейсбуке.
- Ранее Марадона поддержал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино по расширению чемпионатов мира до 48 участников.
- Диего Армандо неоднократно критиковал за коррупцию предшественника Инфантино Зеппа Блаттера, который ушел в отставку в феврале 2016 года.
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