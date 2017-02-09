Диего Марадона: «Буду работать в чистой и прозрачной ФИФА»

«Да, это официально. Наконец-то я исполнил мечту всей жизни: буду работать в чистой и прозрачной ФИФА бок о бок с людьми, которые искренне любят футбол. Спасибо всем, кто вдохновил меня на этот новый вызов», – объявил Марадона в фейсбуке.

Ранее Марадона поддержал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино по расширению чемпионатов мира до 48 участников.

Диего Армандо неоднократно критиковал за коррупцию предшественника Инфантино Зеппа Блаттера, который ушел в отставку в феврале 2016 года.

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