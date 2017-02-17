Посольство РФ в Великобритании: «Фильм «Армия хулиганов России» производит шокирующее впечатление»

«Снятый и показанный на канале ВВС-2 фильм «Армия хулиганов России» в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 года производит шокирующее впечатление.

Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки.

Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе. Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придается первостепенное значение», – сообщается в официальном пресс-релизе посольства России в Великобритании.

Фильм режиссера Алекса Стокли фон Статцера рассказывает о возможном продолжении столкновений российских и английских фанатов после событий в Марселе в 2016 году.

Глава комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что информация в картине – вымысел.

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